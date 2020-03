Les Etats mobilisent leurs budgets contre le risque de récession

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Face à la crise du coronavirus, les gouvernements se mobilisent. La Chine a déjà débloqué plus de 14 milliards d’euros (110,5 milliards de yuans) rien que pour la lutte contre le Covid-19 et prévoit de mettre en œuvre de nouvelles mesures pour soutenir les entreprises et les gouvernements locaux...