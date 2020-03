L’Australie et la Malaisie abaissent leurs taux directeurs

Les banques centrales australienne et malaisienne ont abaissé leurs taux mardi matin face aux répercussions économiques du coronavirus. La Reserve Bank of Australia (RBA) a réduit son taux directeur pour la quatrième fois en moins d’un an, à 0,5% (-25 pb), un plus bas historique. La Bank Negara Malaysia (BNM) a également abaissé son taux directeur de 25 pb à 2,5%, son plus bas niveau depuis 2010. Les économistes de Natixis se montrent pessimistes sur la capacité du gouvernement malaisien à faire face aux conséquences économiques du coronavirus compte tenu d’un contexte politique instable.