Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'économiste et ancien directeur du Monde Jacques Lesourne est décédé dimanche à l'âge de 91 ans, a rapporté mardi le quotidien. Né en décembre 1928 à La Rochelle, ce polytechnicien et ingénieur des Mines, ancien professeur d'économie au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), avait...