L’Australie et la Malaisie baissent leurs taux directeurs

Avant même que les ministres des finances et les banquiers centraux du G7 ne tiennent leur conférence téléphonique, les banques centrales australienne et malaisienne ont abaissé leurs taux ce matin face aux répercussions économiques du coronavirus.

La Reserve Bank of Australia (RBA) a réduit son taux directeur pour la quatrième fois en moins d’un an, à 0,5% (-25 pb), un plus bas historique. Son gouverneur, Philip Lowe, a indiqué que l'épidémie de coronavirus, dont il est difficile de prédire l'ampleur et la durée des effets, avait un impact «significatif» sur l'économie australienne, en précisant que le comité de politique monétaire était prêt à assouplir davantage sa politique monétaire pour soutenir l'économie.

La Bank Negara Malaysia (BNM) a également abaissé son taux directeur de 25 pb à 2,5%, son plus bas niveau depuis 2010. La Banque de Malaisie a justifié cette baisse par le nécessité de soutenir la consommation. Les économistes de Natixis se montrent pessimistes sur la capacité du gouvernement malaisien à faire face aux conséquences économiques du coronavirus compte tenu d’un contexte politique instable. Les investisseurs attendent de nouvelles baissent de taux.

Les banques centrales asiatiques se montrent très actives face au coronavirus. Hier, celle d’Indonésie a réduit le taux des réserves obligatoires des banques.