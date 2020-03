Le coronavirus souffle un vent de panique sur les marchés

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

En deux jours, alors que le nombre de cas de contaminations au coronavirus a explosé en Corée du Sud, en Italie et en Iran, le risque d’une épidémie cantonnée à la Chine s’est transformé en crainte de pandémie mondiale. Une semaine plus tard les marchés boursiers ont connu leur plus forte...