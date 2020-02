Le stress des marchés atteint un pic depuis la crise de la zone euro

L’expansion de l’épidémie de coronavirus hors de Chine met les marchés financiers dans un état de stress inconnu depuis 2011. L’indice VStoxx, qui mesure la volatilité implicite sur l'indice actions européennes Euro Stoxx 50, a atteint 49,69 vendredi matin au plus fort de la correction boursière. Des niveaux seulement dépassés en octobre 2008 (record à 87,5 points), peu de temps après la faillite de Lehman Brothers, et en septembre 2011, en pleine crise de la zone euro. Vers 13 heures, cet indice de la peur évoluait autour de 42 points, contre 34,7 points à la clôture de jeudi et moins de 15 points la semaine dernière.

Aux Etats-Unis, le VIX du S&P 500 a atteint 47 points, un niveau dépassé le 6 février 2018 lors d'un bref choc sur les actions. Le haut niveau de positions spéculatives sur la volatilité avait à l'époque amplifié la correction.

Après le plongeon de Wall Street jeudi soir, la chute s'accélérait vendredi sur les marchés d'actions européens, en raison des craintes que les retombées économiques de la propagation mondiale du coronavirus soient plus graves que prévu. L’indice Euro Stoxx 50 a perdu jusqu’à 4,92 % en matinée, avant de réduire ses pertes à environ 3% vers 13 heures. Le report vers les actifs sans risque s’est poursuivi avec une nouvelle baisse des rendements des emprunts d’Etat. Les taux à 10 ans français et allemand sont tombés à -0,3% et -0,6% respectivement, creusant ainsi l’écart avec les taux italiens (+4 points de base à 1,11%) qui remontent depuis le début de la semaine et la multiplication des cas d’infection en Italie.

Le coronavirus a contaminé plus de 83.700 personnes dans le monde et a provoqué 2.858 décès, selon l'outil en ligne développé par les chercheurs et ingénieurs du Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering (CSSE), tandis que l'épidémie s'étend désormais à 57 pays. Vendredi, la Chine a signalé 327 nouveaux cas, ce qui représente toutefois l'augmentation la plus faible depuis le 23 janvier, et 44 décès.