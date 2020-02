Les trois chiffres de la Cour des comptes qui éclairent l’état de la France de 2020

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le grand débat national ayant fait remonter une appétence des Français pour le suivi des politiques publiques, les magistrats de la Cour des comptes ont décidé de rendre leur rapport annuel plus facile d’accès et plus attractif au grand public. Comme il n’est toutefois pas certain que les...