Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les autorités italiennes ont annoncé dimanche un troisième décès à cause du coronavirus dans le nord du pays, qui compte plus de 130 cas de contamination. Rome a confiné dimanche les localités les plus touchées et annulant ou reportant les manifestations publiques, comme le carnaval de Venise. En...