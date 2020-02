Image by apriltan18 from Pixabay

( Image by apriltan18 from Pixabay )

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La formule est alambiquée, et la phrase reléguée au neuvième paragraphe du communiqué final adopté dimanche par les ministres des Finances des 20 plus grandes puissances mondiales (G20), réunis deux jours en Arabie Saoudite. Ils ont intégré une référence au changement climatique et son impact sur...