Franklin Resources et Legg Mason forment un nouveau mastodonte de la gestion active

Les annonces de regroupement s'enchainent dans le monde de la gestion d'actifs. Après le rapprochement de Jupiter et Merian au Royaume-Uni lundi, les américains Franklin Resources et Legg Mason ont annoncé hier leur projet d'union pour former un ensemble de 1.500 milliards de dollars d'actifs...