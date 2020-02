BlackRock se dote d'une codirection en Europe continentale

Le gérant américain BlackRock vient de constituer une codirection pour l'Europe continentale, afin de piloter plus finement la croissance du groupe dans la région. La codirection sera occupée par Stéphane Lapiquonne, directeur de BlackRock en France, en Belgique et au Luxembourg, et par Christian Hyldahl, ex-directeur général (DG) du fonds de pension danois ATP et actuel DG de BlackRock pour les pays nordiques. Le premier sera basé à Paris, et le second à Copenhague. Ils conservent en parallèle leurs fonctions actuelles.

Cette nouvelle direction s'inscrit dans le cadre du départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, Londres ayant sa propre direction régionale. La réorganisation de la couverture de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Asie), initiée en 2018, a également vu la création d'une direction pour la région Moyen-Orient et l'Afrique.

BlackRock évalue ses encours sous gestion en Europe continentale à environ 1.000 milliards de dollars (927 milliards d'euros). La société y compte 2.000 employés répartis dans 15 bureaux.

Stéphane Lapiquonne et Christian Hyldahl sont rattachés à Rachel Lord, qui dirige les activités de BlackRock pour la région EMEA. Ils rejoindront le comité exécutif de BlackRock en Europe et y représenteront toutes les activités de l'Europe continentale. Ils favoriseront les échanges entre les pays et s’assureront du partage des perspectives de marché ainsi que des meilleurs pratique locales. Ils détermineront et évalueront les priorités et les objectifs régionaux et définiront ensemble la vision et la stratégie pour poursuivre la dynamique de croissance dans la région.

Stéphane Lapiquonne a débuté sa carrière dans l'analyse obligataire chez BNP Paribas (1996-1999) avant d'évoluer dans les produits structurés, d'abord chez Morgan Stanley dans la structuration de CDO (1999-2003), puis chez AXA IM comme directeur général adjoint des produits structurés (2003-2007). Après deux courtes expériences chez SPQR Capital et chez Lone Star Europe, il intègre la filiale BlackRock Solutions comme managing director au sein de l'équipe de conseil aux acteurs financiers (2010-2016). Depuis 2016, il est directeur de BlackRock en France, en Belgique et au Luxembourg.

Christian Hyldahl a réalisé une longue carrière (2000-2016) au sein de la gestion d'actifs de Nordea, qui l'a amené à être directeur des investissements de la filiale Investment Management, puis directeur général de la filiale Asset Management. En 2017, il a rejoint le fonds de pension complémentaire danois ATP comme DG. Il est depuis 2019 le directeur des pays nordiques chez BlackRock.