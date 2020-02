Après la parole, les actes. Depuis plusieurs années les discours sur l’importance que prennent les investissements à impact (impact investing) dans le capital investissement se multiplient. Aujourd’hui, avec la clôture de son fonds Global Impact à 1,3 milliard de dollars, KKR prouve que la thématique a pris toute son importance. Contrairement à d’autres produits d’impact, qui restent plutôt concentrés sur des dossiers de petite taille, le fonds a pour objectif de prendre des participations dans des sociétés de taille moyenne qui participent à la réalisation de progrès mesurables d’un ou plusieurs objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. Vu la taille du véhicule, les tickets moyens oscilleront entre 50 et 100 millions - mais pourront être supérieurs -, principalement en equity, pour constituer un portefeuille de 15 à 20 lignes.

KKR mesurera et suivra l'impact de chaque entreprise sur un ou plusieurs des ODD en utilisant des indicateurs définis par des référentiels tiers et en s’appuyant notamment sur l’organisation à but non lucratif Business Social Responsabiility (BSR). Le gestionnaire fournira aussi aux investisseurs un bilan sur l’évolution de l’impact des sociétés qu’il détient en portefeuille.

Outre la taille des entreprises visées, une des autres originalités du fonds tient à son caractère global. Le gestionnaire compte investir aux Etats-Unis, en Europe et en Asie, alors que beaucoup de produits de ce type restaient des fonds régionaux. Il s’appuie, pour cela, sur une équipe de 12 personnes dédiées à Global Impact. Il mise aussi sur son expérience dans les investissements prenant en compte des critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance (ESG). KKR revendique en effet 5,5 milliards de dollars investis sur ces thématiques depuis dix ans, à travers 35 participations dans des entreprises agissant dans des domaines tels que l’énergie verte, la gestion responsable des déchets, l'éducation ou encore la protection de l'eau.

KKR, qui compte 208 milliards de dollars sous gestion (au 30 septembre 2019), avait initié les levées de fonds sur son produit à la fin de l’année 2018. Les clients ne se sont pas fait attendre, y compris chez les banquiers privés. Au mois de septembre dernier, UBS avait ainsi communiqué sur des levées de plus de 225 millions de dollars pour ce fonds auprès de ses clients fortunés. Par ailleurs, le gestionnaire précise qu’il a lui-même investi 130 millions d’euros dans son fonds, via ses capitaux propres mais aussi via des investissements de ses employés.