Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Bruxelles a maintenu ce matin à 1,2% ses prévisions de croissance pour 2020 et 2021 en zone euro, mais mis en garde contre les incertitudes liées au Brexit, aux tensions commerciales et désormais à l'épidémie de coronavirus, qui peuvent peser sur l'activité. « L'apparition et la propagation du...