BlackRock épingle le saccage de ses locaux en France

Les locaux de BlackRock France, situés rue du 4 Septembre à Paris, ont été saccagés ce lundi matin par des militants. L'information a été relayée par des vidéos et différents posts sur Twitter. L'action était revendiquée sur Twitter notamment par PeupleRevolte et Youth For Climate (les jeunes pour le climat). C'est la deuxième fois que des opposants à BlackRock entrent dans le siège parisien du gérant d'actifs américain. La dernière fois, seulement le bas de l'immeuble avait été envahi par des syndicalistes qui protestaient contre la réforme des retraites. Cette fois, les manifestants sont entrés dans les bureaux. L'immeuble est occupé par diverses entreprises.