L’optimisme des investisseurs américains sur la France s’est confirmé en 2019

Les investisseurs américains font preuve d’un optimisme accru sur les perspectives économiques de la France, montre la 20e édition du baromètre de la Chambre de commerce américaine en France, réalisé avec le cabinet Bain. Plus de 40% des dirigeants de filiales américaines, interrogés entre décembre 2019 et janvier 2020, jugent que le contexte français évoluera de manière positive pour leur secteur d’activité, contre 30% lors du précédent baromètre. 64% considèrent la France comme une bonne ou une très bonne destination d’investissement en Europe, et plus de la moitié estiment que le nombre de salariés de leur entreprise en France augmentera dans les deux à trois ans à venir (42% en 2018).