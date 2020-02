Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Ivanhoé Cambridge a annoncé l'acquisition d'un portefeuille de 17 actifs logistiques de Hub&Flow au sein des principaux hubs parisiens et lyonnais, auprès du Groupe Carlyle. La filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec met ainsi la main sur 430.000 m² et la marque Hub&Flow.