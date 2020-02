Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Après un début d’année sur les chapeaux de roue, avec un record de plus de 40 milliards d'euros d’émissions en janvier (33 en dette senior + 8 en dettes subordonnées), le marché des dettes financières s’est un peu refermé depuis une semaine. A cause des inquiétudes liées au virus et à l’économie...