Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le déficit du budget de l'Etat français s'est établi à 92,837 milliards d'euros au 31 décembre 2019, contre un niveau de 76,002 milliards d'euros un an plus tôt, selon le ministère de l'Action et des Comptes publics. La forte hausse du solde des comptes spéciaux (4,07 milliards contre 820...