L’activité manufacturière américaine surprend en janvier

L'activité du secteur manufacturier américain a progressé de manière inattendue en janvier, selon les données publiées lundi par l'Institute for Supply Management (ISM). L'indice ISM manufacturier s'est hissé à 50,9 en janvier, contre 47,2 en décembre. L'activité dans le secteur s'était contractée au cours des cinq mois précédents alors que le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine a alimenté l'incertitude chez les industriels. Mais la signature d'un accord commercial préliminaire le 15 janvier dernier entre Washington et Pékin a redonné de l'optimisme au secteur, selon l'ISM. Le sous-indice des nouvelles commandes a atteint 52,0, au plus haut depuis mai, et celui de l'emploi ressort également en hausse à 46,6 après 45,2.