Le Liban va devoir restructurer sa dette

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le Liban fait face à sa plus grave crise économique et financière depuis la guerre civile (1975-1990). Le nouveau gouvernement, constitué par Hassan Diab, qui doit agir vite pour éviter la faillite, a rencontré les représentants de la Banque Mondial et du FMI. Mais avant d’obtenir une aide...