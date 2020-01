France et Etats-Unis trouvent «un cadre commun» sur la taxe numérique

La France et les Etats-Unis ont trouvé un accord «sur un cadre global commun» concernant la taxation du numérique, a déclaré mercredi le ministre français de l'Economie et des Finances, à l'issue d'une rencontre avec le secrétaire américain au Trésor, Steve Mnuchin, en marge du forum de Davos, en Suisse. Bruno Le Maire s'est défendu de plier sous la pression américaine. Paris s'engage désormais à reporter jusqu'à décembre le paiement des échéances dues au titre de son impôt national, et Washington ne devrait pas imposer de sanctions durant cette même période. L'idée d'une taxe «Gafa» (Google, Amazon, Facebook, Apple, entre autres) divise les Etats-Unis et les pays européens, notamment la France qui s'est dotée de sa propre taxe en juillet, s'attirant les foudres de Washington qui menace de riposter par des droits de douane.