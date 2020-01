Amundi rachète Sabadell AM pour 430 millions d’euros

Amundi poursuit ses acquisitions en Europe. Un peu plus de deux ans après le rachat de l'italien Pioneer, le gérant d'actifs français a annoncé hier soir un accord avec la banque espagnole Sabadell pour lui acheter Sabadell Asset Management. Montant de l'opération : 430 millions d'euros, entièrement financés sur la trésorerie d'Amundi. Sabadell AM gère environ 21,8 milliards d'euros d'actifs dont 16,1 milliards portés par des fonds domiciliés en Espagne.

Ce prix représente 13 fois les bénéfices estimés pour 2020, avant synergies, et 9 fois après. L'opération générera un retour sur investissement de plus de 10% au bout de trois ans, assure Amundi, conformément à sa stratégie en matière d'acquisitions.

La transaction doit être finalisée dans le courant du troisième trimestre, ont précisé les deux groupes dans un communiqué commun. Elle s'accompagne d'un partenariat stratégique d’une durée de dix ans portant sur la distribution des produits d’Amundi dans les réseaux de Banco Sabadell en Espagne qui compte 1.900 agences. «Cet accord vise à accélérer le développement des produits d’épargne et d’investissement de Banco Sabadell, et son activité de gestion de fonds», précise le communiqué.

Sabadell AM et Amundi Iberia resteront deux entités distinctes, afin de préserver les opérations actuelles des fonds d’investissement ou des plans de retraites de chaque entité. Sabadell AM restera dédiée au réseau de Banco Sabadell et capitalisera sur les expertises d’Amundi pour servir ses clients. Amundi Iberia, qui gère 21 milliards d’euros, demeurera consacrée à ses clients existants.

Amundi souligne qu’avec environ 600 milliards d’euros d’actifs gérés, l’Espagne est le quatrième marché européen de l’asset management. Il a connu une croissance rapide, avec un taux annuel moyen de 11% entre 2013 et juin 2019. Le secteur reste dominé par les grandes banques du pays. Avec ses 21 milliards d'euros sur place, Amundi est le numéro quatre du marché espagnol, et le premier groupe non bancaire.

«Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie d’Amundi de déployer, en Europe, sa capacité à servir les clients particuliers au travers des réseaux bancaires», commente Yves Perrier, le directeur général d'Amundi dans un communiqué. Dans un communiqué séparé, Banco de Sabadell précise que l'opération générera un gain net en capital de 351 millions d'euros et renforcera de 43 points de base son ratio de solvabilité CET1.