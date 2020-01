L’économie chinoise amorce sa stabilisation

Le PIB chinois a réalisé l’an dernier sa plus faible progression depuis 1990.

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Sans surprise, la Chine a affiché, en 2019, sa croissance annuelle la plus faible depuis 29 ans. Son PIB a progressé de 6,1% sur un an, après 6,4% en 2018, dans le bas des prévisions du gouvernement (entre 6% et 6,5%). L’économie chinoise a dû faire face au ralentissement du commerce mondial, en...