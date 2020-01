L’AMF tance les concepteurs de produits structurés

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Sous des airs mesurés, l’étude d’impact de la doctrine conjointe de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) concernant la complexité des produits structurés constitue une véritable mise en garde aux concepteurs de ces véhicules et...