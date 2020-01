Le régulateur européen des marchés alerte sur le risque de liquidité de certains fonds

Mise en lumière par les affaires Woodford, H2O AM ou M&G, le manque de liquidité de certains fonds est un des sujets majeurs du deuxième rapport statistique sur les fonds alternatifs (AIF). L'Autorité européenne des marchés financiers (Esma) rappelle les risques inhérents à certaines classes d'actifs. Selon l'Esma, les fonds de fonds et les fonds immobiliers, qui présentent les plus importants risques de liquidités, sont aussi les structures les plus prisées par les particuliers. Les fonds de fonds comptent en Europe 31% d'investisseurs particuliers, et l'immobilier 21%. Selon les statistiques de l'Esma, les fonds alternatifs européens pesaient 5.800 milliards d'euros en 2018, soit 40% du total de l'industrie de la gestion d'actifs.