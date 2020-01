L’emploi américain ralentit plus qu’attendu en décembre

Les créations d'emplois ont ralenti plus qu'attendu aux Etats-Unis en décembre, à 145.000 créations d'emplois non-agricoles après 256.000 en novembre, selon le Bureau de statistiques (BLS) du département du Travail. Le consensus en attendait 164.000. Les chiffres de novembre avaient été gonflés par le retour au travail d'environ 46.000 ouvriers après la grève chez General Motors. Le commerce de détail a créé 41.000 postes, devant les secteurs loisirs et hôtellerie (+40 000), et la santé (+28.000). A l'opposé, l'industrie aurait détruit 12.000 emplois nets en décembre. Le taux de chômage reste stable à 3,5%.