Boeing pourrait coûter un demi-point à la croissance américaine

Les problèmes traversés par Boeing en raison de la crise du 737 MAX pourraient amputer la croissance de l'économie américaine d'un demi-point de pourcentage en 2020, estime le secrétaire au Trésor, Steve Mnuchin.

«Boeing est un des principaux exportateurs et, avec le 737 MAX, je pense que cela pourrait affecter le PIB jusqu'à un demi-point cette année», a-t-il déclaré dans un entretien accordé à la chaîne américaine Fox News. Le gouvernement américain tablait jusqu'à présent sur une croissance comprise entre 2,5% et 3% cette année, mais «cela pourrait être plus proche de 2,5% après l'ajustement lié à Boeing», a ajouté Steve Mnuchin.

La croissance «aurait été de 3% autrement. Il ne fait aucun doute que l'USMCA [l'accord commercial entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada, ndlr] et l'accord avec la Chine auront un effet très positif sur la croissance», a-t-il ajouté. Le Canada, le Mexique et les Etats-Unis ont signé en décembre dernier un nouvel accord de libre-échange. Il se substituera à l'Accord de libre-échange nord-américain (Alena) entré en vigueur en 1994, qui représente 1.200 milliards de dollars d'échanges annuels, dont un tiers des exportations agricoles américaines. Une première version de l'accord commercial sino-américain, censé mettre fin à des mois de bataille commerciale, doit être dévoilé mercredi.

La flotte mondiale de 737 MAX a été clouée au sol en mars dernier à la suite de deux accidents mortels et la date de remise en service de l'appareil reste incertaine. Boeing a annoncé en décembre une suspension de la production de ce modèle dans l'attente de l'homologation par les autorités de régulation de sa version révisée.