Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'objectif d'inflation de la Banque centrale européenne doit être symétrique, flexible et crédible, non seulement aux yeux des marchés financiers mais également aux yeux des ménages et des entreprises, a déclaré jeudi François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France et membre du...