L’emploi américain ralentit plus fortement qu’attendu en décembre

Les créations d'emplois ont ralenti plus qu'attendu aux Etats-Unis en décembre, à 145.000 créations d'emplois non-agricoles après 256.000 en novembre, selon le rapport mensuel publié vendredi par le Bureau de statistiques (BLS) du département du Travail. Le consensus en attendait 164.000.

Les chiffres de novembre avaient cependant été gonflés par le retour au travail d'environ 46.000 ouvriers après la grève chez General Motors. Les chiffres d'octobre et novembre doivent en outre être révisés de 14.000 créations de moins qu'annoncé. Une partie du ralentissement pourrait être attribuée à un effet saisonnier, la fête de Thanksgiving étant tombée plus tard que d'habitude.

Le commerce de détail a créé 41.000 postes (vêtements et d'accessoires en têtes), devant le secteurs loisirs et hôtellerie (+40 000), et la santé (+28.000), la construction (+20.000), les services professionnels et aux entreprises (+10.000). A l'opposé, l'industrie aurait détruit 12.000 emplois nets sur le mois de décembre, devant les secteurs transport et logistique (-10.000 postes) et minier (-8.000).

Le taux de chômage reste stable à 3,5%, toujours dans un creux de près de 50 ans ce qui rassure les analystes sur la solidité potentielle de la consommation, mais la croissance du salaire horaire moyen a ralenti, à +0,1% sur un mois contre +0,3% en novembre.

Les économistes sont aussi revenus sur les révisions du BLS annoncées en août (500.000 créations de moins qu’annoncées sur la période avril 2018-mars 2019), suggérant que le modèle utilisé par le gouvernement pour calculer le nombre net de nouveaux emplois est défectueux. Certains prévoient que la croissance de la masse salariale au-delà de mars dernier pourrait également être revue à la baisse. De fait, le cabinet de conseil ADP avait, de son côté, après avoir annoncé 202.000 créations d’emplois en décembre, révisé à la hausse de 67.000 à 124.000 les créations par le secteur privé en novembre…

En tout, l'économie américaine aurait créé 2,1 millions d'emplois en 2019, contre 2,7 millions en 2018, notamment en lien les craintes d'un ralentissement économique lié au conflit commercial avec la Chine.

Le dollar et les rendements des emprunts d'Etat américains ont baissé après la publication de cette statistique.