Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Un peu plus de 300 start-up françaises sont présentes cette année au CES (Consumer Electronic Show), le plus grand salon de la tech mondiale, qui se tient du 7 au 10 janvier à Las Vegas. C'est 25% de moins que l'an dernier (420), mais la France reste le deuxième plus important contingent étranger...