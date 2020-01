Le Panel Taux anticipe peu d’évolutions en 2020

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L’année 2020 devrait réserver peu de surprises sur les marchés de taux courts et longs et des changes, si l’on en croit nos panélistes. Peu de changements attendus en effet sur ces différents marchés dans un contexte conjoncturel qui pourrait certes légèrement s’améliorer mais devrait rester sous...