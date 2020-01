Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, dit s'attendre à une croissance du PIB de 1,3% cette année et l'an prochain. «Les perspectives économiques de la France sont bonnes et solides», déclare-t-il dans une interview au Journal du dimanche. Selon Bruno Le Maire, la...