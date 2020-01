Les actions sont attendues en hausse limitée en 2020

La plupart des opérateurs s’attendent à une nouvelle progression des actions en 2020 mais limitée à l’image de Generali Investments qui anticipe un gain de 5% en Europe. «Les banques centrales vont maintenir leur ton accommodant, expliquent ses stratégistes. Nous pensons donc que les actions seront encore attractives.» L’espérance de gain semble encore plus limitée sur les actions américaines. Bank of America Merrill Lynch prévoit un indice S&P 500 à 3.300 points en fin d’année, soit un gain de 2,5%.

«Les niveaux de valorisation à ce stade du cycle sont assez élevés, principalement aux Etats-Unis», reconnaît Malik Haddouk, directeur de la gestion diversifiée chez CPR AM. Le multiple de valorisation (PER) du S&P 500 atteint 18 fois. C’est 20% de plus que sa moyenne historique (10% pour la zone euro).

Ces valorisations anticipent une reprise bénéficiaire. Or les prévisions de bénéfices pour 2020 sont jugées élevées à près de 10% alors que la croissance mondiale va encore ralentir cette année. Les investisseurs nourrissent l’espoir d’un rebond de l’activité avec une pause dans le conflit commercial sino-américain et des politiques budgétaires plus expansionnistes. Pour Barclays, les bénéfices devraient progresser de 5% en Europe, moitié moins que les anticipations actuelles du consensus mais justifiant l’espoir d’une performance à un chiffre du marché actions européen.

De nombreux investisseurs privilégient ce marché. Pour Jeanne Asseraf-Bitton, responsable de la recherche chez Lyxor AM, la sous-performance du marché européen par rapport à Wall Street devrait s’inverser en 2020 car le risque politique va plutôt se situer de l’autre côté de l’Atlantique : «Le risque politique de l’élection présidentielle américaine n’est pas pris en compte.» Surtout, la décote des autres marchés actions par rapport à Wall Street atteint des niveaux historiquement élevés à près de 25% en moyenne, relève Malik Haddouk. «L’Europe, comme les marchés émergents, pourraient offrir plus d’espérance de gains en 2020 que le marché américain», renchérissent les stratégistes de BoA ML. Ils en veulent pour preuve un marché américain «suracheté» par rapport aux autres places boursières et des révisions bénéficiaires plus importantes. Ils anticipent trois rotations majeures : des Etats-Unis vers le reste du monde, des grandes capitalisations vers les petites et moyennes et de la croissance vers les valeurs décotées. Un dernier thème qui devrait bénéficier au marché européen dont le biais value a souvent pesé.