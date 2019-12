Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'Autorité européenne des marchés financiers (Esma) a prolongé lundi sa décision de reconnaissance en cas de Brexit sans accord : pour les 3 chambres de compensation centrales (CCP) britanniques : LCH Ltd, ICE Clear Europe Ltd et LME Clear Ltd. Cette reconnaissance, qui concerne également les...