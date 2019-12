Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L’Espagne, qui a affiché l’un des taux de croissance du PIB les plus élevés de la zone euro ces dernières années, devrait voir cette dynamique encore décélérer. La Banque d’Espagne estime que le ralentissement devrait être progressif jusqu’en 2022 en raison d’une consommation plus faible et d’un...