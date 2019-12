Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L’institut de conjoncture public CPB a revu en baisse ses prévisions de croissance pour les Pays-Bas cette année et l’an prochain. Il anticipe un ralentissement plus important de la croissance à 1,7% cette année contre 2,6% en 2018 et 1,3% en 2020. La perspective du Brexit et de nouvelles taxes...