L’investissement en bureaux parisiens devrait bien terminer l’année

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L’investissement en immobilier de bureaux a augmenté de 11% en Ile-de-France et en France en glissement annuel entre le deuxième et le troisième trimestre, à 23 et 27 milliards d’euros, selon BNP Paribas Real Estate. Et, même si les transactions locatives diminuent un peu, notamment sur les...