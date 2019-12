La production industrielle toujours en déclin en zone euro

La production industrielle dans la zone euro s'est encore repliée en octobre, de 0,5%, davantage qu'anticipé, selon Eurostat, l'agence européenne de la statistique. Sur un an, elle s'inscrit en recul de 2,2%. Le consensus Dow Jones Newswires tablait sur une diminution de 0,3% de la production industrielle sur un mois, et de 2% sur un an en octobre. Eurostat a par ailleurs revu en baisse les chiffres de septembre, avec un recul de 0,1% de la production industrielle sur un mois et de 1,8% sur un an. La production industrielle dans la zone euro s'est repliée aux deuxième et troisième trimestres de cette année, et il pourrait en être de même au quatrième trimestre.