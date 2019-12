Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

«C'est de la responsabilité des Etats membres et eux seuls de mener les réformes, absolument pas de Bruxelles, c'est donc le Premier ministre Edouard Philippe qui décide et lui seul de la manière dont il souhaite procéder et des modalités», a déclaré sur RTL le nouveau commissaire européen au...