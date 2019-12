Les Etats-Unis et la Chine font un premier pas vers un accord commercial

Washington et Pékin sont enfin parvenus à un compromis sur la première phase d’un accord commercial, a annoncé le vice-ministre des finances chinois Liao Min lors d’une conférence de presse. Donald Trump l’a ensuite confirmé via Twitter : « Nous nous sommes mis d'accord avec la Chine sur un accord très important sur la phase un ».

Le président américain a ajouté que les droits de douane supplémentaires sur 160 milliards de dollars d’importations chinoises, appelés à entrer en vigueur ce dimanche 15 décembre, ne seraient finalement pas appliqués et précisé que les tarifs douaniers déjà mis en place depuis 18 mois seraient ramenés à 7,5% sur 120 milliards de dollars d’importations de produits chinois, 250 milliards restant taxés à 25%.

Dans l’après-midi, le président américain avait semé le doute sur la possibilité d’un accord en affirmant qu’une partie des informations publiées hier étaient fausses. Le département américain du commerce a par ailleurs déclaré que l’accord portait sur la propriété intellectuelle, les transferts de technologies, l’agriculture, les services financiers et les changes.

Le vice-ministre du commerce chinois, Wang Shouwen, a confirmé que le compromis prévoyait une protection des intérêts des entreprises étrangères en Chine et la protection des entreprises chinoises aux Etats-Unis. Pékin a par ailleurs ajouté qu'il prévoyait aussi l’achat par la Chine de produits agricoles américains sans en préciser le montant. Les Etats-Unis souhaitent que la Chine en achète 50 milliards de dollars. Le président américain a indiqué que la Chine avait accepté des changements structurels et des achats massifs de produits agricoles et d’autres aux Etats-Unis.

Donald Trump a enfin annoncé le début, sans délai, des tractations sur la deuxième phase, avant les élections américaines de novembre 2020.