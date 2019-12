La production industrielle poursuit son déclin en zone euro

La production industrielle dans la zone euro s'est encore repliée en octobre, à un rythme plus soutenu qu'anticipé, selon les données publiées jeudi par Eurostat, l'agence européenne de la statistique. Elle a fléchi de 0,5% en octobre par rapport au mois précédent, en données corrigées des variations saisonnières. Sur un an, elle s'inscrit en recul de 2,2%.

Les économistes sondés par Dow Jones Newswires tablaient en moyenne sur une diminution de 0,3% de la production industrielle sur un mois et sur un recul de 2% sur un an en octobre.

Eurostat a par ailleurs revu en baisse les chiffres de septembre. L'agence fait désormais état d'un recul de 0,1% de la production industrielle sur un mois et de 1,8% sur un an, alors qu'elle avait initialement annoncé une hausse de 0,1% par rapport à août et un repli de 1,7% sur un an.

La production industrielle dans la zone euro s'est repliée aux deuxième et troisième trimestres de cette année, et la baisse d'octobre suggère qu'il pourrait en être de même au quatrième trimestre. Ces chiffres renforcent également la probabilité que la production industrielle de 2019 s'inscrive en recul par rapport à 2018.