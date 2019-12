Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La production industrielle a reculé de 3% en Suède en octobre, sur un an, et de 1,3% en rythme mensuel. « C’est plus faible qu’attendu et cela montre une croissance négative au quatrième trimestre », souligne Olle Holmgren, économiste chez SEB, interrogé par Reuters. Les nouvelles commandes...