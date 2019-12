L’OAT 10 ans revient en territoire positif

Le rendement de l’emprunt d’Etat français repasse, ce matin, en territoire positif, dans le sillage des indices PMI en zone euro montrant une stabilisation, à un point bas, du secteur manufacturier, et une reprise surprenante en Chine. Par ailleurs, la victoire du ticket Saskia Esken/Norbert Walter-Borjans à la tête du SPD, les sociaux-démocrates allemand, pourrait remettre en cause la coalition avec la CDU d’Angela Merkel. Ces derniers sont marqués à gauche et pourraient réclamer un aménagement de la règle d’or sur le déficit budgétaire et donc ouvrir la voie à plus de relance.

Le taux 10 ans français prend 8 points de base (pb) à 0,02%. L’ensemble des rendements des emprunts grimpent en zone euro. Celui du Bund 10 ans allemand avance de 8 pb, à -0,28%, le rendement 10 ans espagnol de 7 pb, à 0,48% et l’italien de 7 pb également à 1,3%. A noter que le 10 ans portugais traite à 0,46% sous le rendement espagnol.