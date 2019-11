Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'inflation dans la zone euro s'est redressée un peu plus nettement qu'attendu en novembre, montre la première estimation publiée ce vendredi par Eurostat, l'augmentation des prix des produits alimentaires et des services ayant plus que compensé la baisse de ceux de l'énergie. L'indice des prix à...