L’OCDE révise sa prévision de croissance à un plus bas de 10 ans

La croissance économique mondiale devrait être cette année et l’an prochain la plus faible depuis la crise financière de 2008/2009, selon les économistes de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE). Elle prévoit désormais une croissance mondiale sous 3%, à 2,9% en 2019 et 2020. Elle pourrait de nouveau atteindre 3% en 2021 à condition que les tensions commerciales actuelles, notamment entre la Chine et les Etats-Unis, soient contenues. Dans le détail, l'OCDE prévoit une croissance économique de 2,3% cette année (contre 2,4% prévu précédemment) aux Etats-Unis, et de 6,2% (contre 6,1% évoqué en septembre) pour la Chine dont la croissance devrait encore ralentir en 2020 et 2021, à respectivement 5,7% et 5,5%, en raison des tensions commerciales. Pour la zone euro, l'OCDE table sur une croissance de 1,2% en 2019, de 1,1% en 2020 et de 1,2% en 2021.