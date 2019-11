Jerome Powell veut rassurer encore sur la «croissance probable»

Lors de la première audition, mercredi, du président de la Réserve fédérale (Fed) devant la Commission économique conjointe du Congrès américain, il a expliqué que la Fed prévoit une «expansion soutenue» pour l'économie américaine avec un taux de chômage bas soutenant les dépenses de consommation et les effets encore à venir des récentes baisses des taux d'intérêt. «Les prévisions demeurent favorables selon le scénario de base», et malgré des «risques notables», notamment un ralentissement de l'économie mondiale et les retombées du conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine, «mes collègues et moi voyons une expansion soutenue de l'activité (...) comme le scénario le plus probable», a-t-il déclaré.​ Il a confirmé que la Fed n'a pas besoin de réduire davantage ses taux Fed Funds après les trois baisses opérées entre juillet et octobre.