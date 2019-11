Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'Elysée a annoncé aujourd’hui l'abandon d'Europacity, un projet de parc d'activités géant au nord de Paris contre lequel s'élevaient des élus locaux et des associations de défense de l'environnement. Porté par Alliages et Territoires, filiale française de Ceetrus, le pôle immobilier d’Auchan et...