La Chine de retour sur le marché obligataire en euros

La Chine a réalisé sa première émission en euros depuis 2004. Elle porte sur 4 milliards d’euros en trois tranches à 7, 12 et 20 ans. La demande a dépassé 20 milliards d’euros, indique Deutsche Bank qui a participé à cette opération. Et ce malgré les tensions commerciales et les inquiétudes sur la croissance chinoise. 60% de la demande est en Europe. Les spreads finaux sont sortis 15 à 25 points de base (pb) sous le pricing initial. L’obligation à 2 ans s’est négociée sur la base d’un spread de 30 pb au-dessus du midswap, celle à 12 ans à 40 pb et celle à 20 ans à 58 pb. Pour les analystes de CreditSights ces spreads serrés ne rémunèrent pas assez la faible liquidité des obligations. La Chine, qui souhaite établir une courbe et émettre régulièrement, prévoit d’émettre de nouvelles obligations en dollars d’ici fin novembre. Elle pourrait aussi le faire en euros.