Les indices actions américains atteignent un nouveau record

La Bourse de New York a inscrit de nouveaux records lundi, toujours soutenue par la possible signature prochaine d'un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine, qui contribue à éloigner les craintes de récession. Le S&P 500 a débuté à 3.078 points, en hausse de 0,39%, avant de clôturer à +0,4%. Le Dow Jones a touché un nouveau plus haut historique à 27.497,44 points, et clôturé à +0,4% à 27.462 points. A Paris, le CAC 40 a terminé la séance en hausse de 1,08% à 5.824,30 points, touchant même un plus haut annuel à 5.833,69 points. Parallèlement, le secrétaire au Commerce américain, Wilbur Ross, a déclaré que des entreprises américaines pourraient obtenir «très prochainement» le feu vert pour vendre des composants au groupe chinois Huawei, et n'a pas exclu que l'administration Trump renonce à imposer ce mois-ci des droits de douane aux importations automobiles.