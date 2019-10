Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Bourse de New York a clôturé en hausse lundi, portée par les avancées dans les pourparlers entre les Etats-Unis et la Chine et l'accord trouvé en Europe sur un report du Brexit. Le président américain Donald Trump a laissé entendre lundi que la signature d'un accord commercial avec Pékin...